Live Herbeleef hier de clash tussen KSV Roeselare en Antwerp: The Great Old weer naar eerste klasse

Voorzitter Yves Olivier: "Trots op wat we gepresteerd hebben"

En daar is dan toch de eerste reactie uit het Roeselaarse kamp. "Voor het seizoen had niemand zijn geld op ons durven zetten. Een plaats in de top vier was onze doelstelling en daar zijn we met glans in geslaagd", aldus KSVR-voorzitter Yves Olivier. "We hebben genoten van deze finale en hebben bewezen een waardige tegenstander te zijn. De resterende wedstrijden zien we als galamatchen. De hel van Schiervelde staat er weer. Verliezen doet pijn en momenteel overheerst de ontgoocheling, maar anderzijds ben ik trots op wat we dit seizoen presteerden. Antwerp toonde zich over de twee matchen de betere en is bijgevolg een verdiende kampioen."