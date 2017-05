Gregory Mahau ruilt Winkel Sport voor SK Londerzeel

Gregory Mahau doorliep de jeugd van KV Kortrijk waar hij uiteindelijk een profcontract tekende en in de A-kern terecht kwam. Hij speelde ook enkele matchen mee bij KVK, maar werd dan uitgeleend aan KVV Coxyde dat toen in tweede klasse uit kwam.

Dit seizoen opteerde hij voor Winkel Sport. De ambitieuze club haalde de eindronde, maar werd er meteen door E. Aalst uitgeschakeld.

Greg Mahau is kwieke flankaanvaller die ook in de belangstelling stond va KM Torhout. Hij woont met zijn vriendin in Antwerpen en dat verklaart mee de keuze voor SK Londerzeel. Die ploeg kwam in 2015-2016 - voor de competitiehervorming - nog uit in derde klasse A, maar speelde afgelopen seizoen in tweede amateurklasse B. Daar eindigde het achtste, weliswaar op dertig punten van kampioen Berchem.