Golden Palace Ball : in vierde provinciale C een duel tussen de C's met Charlier, Colletto en Crighton

Golden Palace Ball bekroont in iedere provinciale reeks in West-Vlaanderen de beste speler.

Verder in de uitslag in vierde provinciale C.

4. Jaron Vanhee (Moorsele) 14

5. Kevin Lefever (Moorsele) 11

6. Louis Houthaeve (Rekkem) 10

7. Arnaud Deltour (Kruiseke) 10

8. Dieter Vermander (Dadizele) 10

9. Kim Cottens (Bellegem) 10

10. Glenn Goemaere (Moorsele) 10

11. Frederic Braeckeveld (Bellegem) 10

12. Karim Amerouy (Moorsele) 9

13. Sam Vandoorn (Bellegem) 8

14. Gert Loosvelt (Rekkem) 8

15. Manuel Deltour (Bellegem) 7

16. Jérémy Liets (Aalbeke) 6

17. Guanito Werbrouck (Izegem) 6

18. Stijn D'Hoop (Desselgem) 5

19. Hannes Tieberghien (Bellegem) 5

20. Broos Verlinde (Moorsele) 4

21. Ian Voogt (Izegem) 4

22. Xavier Demuynck (Kortrijk) 4

23. Jack Sainsbury (Dadizele) 4

24. Lorenzo Bergez (Desselgem) 3

25. Lorenzo Nachtergaele (Dentergem) 3

26. Jeremy Vranckx (Bellegem) 3

27. Tom Vansteenkiste (Dentergem) 3

28. Tom Donckels (Moorsele) 3

29. Vincent Gayse (Izegem) 3

30. Freek Goos (Kruiseke) 3

31. Kenneth Nuyten (Moorsele) 2

32. Jasper Viaene (Bellegem) 2

33. Pieter-Jan Verbeke (Dosko Beveren) 2

34. Nick Demeulemeester (Bellegem) 2

35. Lesley Thorrez (Passendale) 2

36. Louis Vanhoutte (Desselgem) 1

37. Valentin Vandemaele (Moorsele) 1

38. Gilles Rohaert (Bellegem) 1

39. Detlef Vancraeyveld (Passendale) 1

40. Nicky Pijpe (Kuurne) 1

De Golden Palace Ball wordt op vrijdag 17 maart in Oostende uitgereikt. Je leest er alles over op de sportpagina's van Krant van West-Vlaanderen op 24 februari.