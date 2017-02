Golden Palace Ball : Cardon, El Baghdadi en Ternest dingen om de titel in derde provinciale A

De top drie in derde provinciale A bestaat in alfabetische volgorde uit Kenneth Cardon (Diksmuide), Mohammed El Baghdadi (Westrozebeke) en Tom Ternest (Westrozebeke). De Westrozebekenaren hebben op 17 maart dus twee ijzers in het vuur.