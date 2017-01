Georges Leekens is niet langer bondscoach van Algerije

"Gezien de druk die op de federatie en de ploeg wordt uitgeoefend, kies ik ervoor mijn contract met de bondsvoorzitter, die alle respect verdient, stop te zetten", legt Leekens uit. "Voor het welzijn van iedereen kies ik er dus voor met pijn in het hart te vertrekken. Ik wens de nationale ploeg alle succes toe."

Leekens slaagde er op de Africa Cup in Gabon niet in Algerije naar de kwartfinales te loodsen. Maandagavond speelde Algerije in zijn laatste groepsmatch 2-2 gelijk tegen Senegal, wat de uitschakeling betekende.

Na afloop had Leekens het over "een ontgoocheling" maar hij blikte meteen ook vooruit. "We moeten hier lessen uit trekken voor de toekomst. Hier worden we sterker van. Op het WK in Rusland zullen we er staan", klonk het.

De 67-jarige Leekens was bondscoach van Algerije sinds eind oktober 2016. Hij zette toen zijn handtekening onder een contract tot 2019. Het was zijn tweede termijn bij de Algerijnse bond (na een passage in 2003).

