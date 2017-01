George Leekens ligt met Algerije uit de Africa Cup, maar...: "Op het WK zullen we er staan"

Op aangeven van Sofiane Hanni (Anderlecht), trapte Slimani Algerije wel al na tien minuten op voorsprong. Maar op slag van rust (44.) bracht Diop de stand opnieuw in evenwicht.

Na de pauze gaf Slimani (52') Algerije nog even hoop, maar nauwelijks twee minuten later knalde Sow de 2-2 eindstand tegen de touwen. Bij Senegal, dat ongeslagen doorstoot naar de volgende ronde, was Kara Mbodji (Anderlecht) aanvoerder.

Tunesië had op hetzelfde moment geen enkel probleem met Zimbabwe. Na goals van Sliti (10'), Msakni (22') en Khenissi (36') stond Tunesië al snel op een driedubbele voorsprong. Knowledge Musona (43'), die bij Oostende het mooie weer maakt, kon nog tegenscoren. Maar dankzij een penalty van Khazri (45') stond het nog voor de rust 4-1. Na de rust kon Ndoro (58') enkel nog milderen.

"Natuurlijk is dit een ontgoocheling, dat kan je niet anders verwoorden", reageerde Leekens. "Maar we moeten hier lessen uit trekken voor de toekomst. Hier worden we sterker van. Op het WK in Rusland zullen we er staan. We zaten in een lastige groep en deze job was dan ook geen cadeau, maar ik ben nog altijd zeker van mijn zaak. Op onze prestatie tegen Senegal ben ik fier. Ik heb van in het begin gezegd dat Senegal een tornooifavoriet is en toch heeft een zege er voor ons ingezeten. Mijn spelers hebben geknokt en getoond wat ze waard zijn."

(Belga)