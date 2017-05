Genkse supporters houden petitie voor Thomas Buffel

Thomas Buffel beleefde op privégebied een horrorjaar door het overlijden van zijn echtgenote Stephanie, maar sportief staat de Ruddervoordenaar er opnieuw. Vanavond speelt hij met KRC Genk nog de finale tegen KV Oostende voor een Europees ticket, maar het is niet zeker of Buffel zelf die Europese campagne nog zal meemaken. Het bestuur biedt hem echter geen nieuw contract aan, maar dat willen de supporters niet zomaar laten gebeuren. "Buffel moet blijven en zijn carrière bij Genk afsluiten", klinkt het. "Daarom hebben we dan ook deze petitie gestart. We vragen jullie dan ook allemaal om deze even te tekenen, om zo te laten zien dat wij Thomas niet zomaar laten vertrekken."

De petitie Let Buffel Stay verzamelde dinsdagmorgen al meer dan duizend handtekeningen.