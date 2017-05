Finalisten van eindronde provinciaal voetbal bekend

In eerste provinciale waren we al toe aan de finale. Zowel Westkapelle als Zwevezele gaan wel naar de interprovinciale eindronde, maar er moest nog gespeeld worden in functie van de bijkomende stijgers. In de andere provinciale reeksen stond de terugwedstrijd in de eerste ronde op het programma. Daar zijn nu alle finalisten bekend.