FC Varsenare speelt finale eindronde tweede provinciale tegen Dadizele

FC Varsenare verloor in de eindronde in tweede provinciale A met 3-2 de terugwedstrijd bij Excelsior Zedelgem, maar Varsenare speelt dankzij een 1-0 overwinning in de heenmatch wel de finale. Daarin neemt Varsenare het op tegen Dadizele, de winnaar van de eindronde in tweede provinciale B.