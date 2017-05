FC Gullegem, SV Wevelgem City en KSV Moorsele krijgen kunstgrasveld

"Op alle voetbalvelden zijn zeer veel jeugdspelertjes actief en worden de beschikbare velden intensief gebruikt", staat te lezen in een persbericht van de gemeente Wevelgem. "Tot op vandaag wordt het hoofdveld minder gebruikt, zodat de goede staat van dit veld in functie van competitievoetbal van de eerste ploeg gegarandeerd wordt. Tijdens de natte winterperiode zien de natuurgrasvelden enorm af met als gevolg dat er tegen februari op sommige velden bijna geen gras meer groeit. Bij erg drassig weer is de staat van het hoofdveld, in de tweede helft van het seizoen, zelfs ook bedenkelijk te noemen. De drie clubs kiezen er dan ook voor het hoofdveld te voorzien van een kunstgrasveld dat altijd bespeelbaar is. Dit veld blijft in eerste instantie voorbehouden voor de eerste ploeg, maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld interprovinciaal jeugdvoetbal."

Ruim 1 miljoen euro

"De aanleg van de velden zou moeten gerealiseerd zijn tegen 1 augustus. De werken zullen vermoedelijk starten begin juni. Helemaal onderaan ligt een drainage en daarop een fundering in twee lagen. Daarbovenop komt een schokdempende laag van elf millimeter. De bovenste laag is het kunstgrastapijt met kunstgrasvezels met een lengte van veertig millimeter. Dit 'tapijt' wordt ingevuld met zand en kurk. De clubs zullen zelf moeten instaan voor het wekelijks onderhoud van het veld met borstel en sleepmat. Jaarlijks is er ook een professioneel onderhoud door de firma zelf met onder andere decompactering van de invulling, verluchting, reiniging en borstelen. De werken zullen 1.216.059,12 euro kosten.