FC Gullegem leeft weer na winst tegen KVK Westhoek

Na de 2-1-overwinning tegen Sint-Niklaas was de Gullegemse hoop op behoud weer toegenomen. Weliswaar op voorwaarde dat tegen provinciegenoot Westhoek opnieuw gewonnen werd. En de rood-witten deden wat van hen verlangd werd. Ondanks de overtuigende 4-1-zege, had geen enkele thuissupporter er aan de rust een goed oog in. Gullegem werd in de eerste helft compleet weggespeeld....