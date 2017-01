FC Gullegem delft onderspit tegen leider FC Knokke

Gullegem begon niet onaardig aan de wedstrijd, maar bij de eerste tegenstoot van Knokke mocht doelman Brandon Vanderbeken de bal uit zijn netten halen. De eerste tegenvaller was nog niet verteerd of Knokke strooide met een tweede doelpunt nog wat meer zout in de Gullegemse wonde. De thuisploeg was compleet van slag, slaagde er voor de rust niet meer in om doelman Paepe te bedreigen.

Na de pauze leek het alsof Gullegem alsnog voor tegenwind kon zorgen. Het was ijdele hoop. Via een goedkope strafschop liep Knokke 0-3 uit. De kustploeg zat op rozen, maakte zich zelfs niet ongerust toen thuisspeler Seignez een kwartier voor tijd kon tegenscoren. Voor de straks afscheidnemende trainer Dirk Azou wordt het moeilijk om zijn ploeg in tweede klasse amateurs te houden.

(Fonzie)