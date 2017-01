Ex-speler KSV Roeselare en Cercle Brugge scoort op Afrika Cup

Junior Kabananga, in het verleden in België actief bij Anderlecht, Beerschot, Roeselare en Cercle Brugge, heeft DR Congo maandagavond in het Gabonese Oyem een 1-0 zege bezorgd in haar eerste wedstrijd in groep C van de Africa Cup tegen Marokko.