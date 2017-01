Vorige week maakte de derde amateurklasser de komst van Abdallah Bouchaala (28) van reeksgenoot SC Dikkelvenne bekend.

Efram Vansuypeene is de tweede nieuwkomer voor volgend seizoen: de Tieltenaar is 26 jaar en speelt bij Sparta Petegem, momenteel tweede in tweede amateurklasse.

Ondertussen zijn ook de gesprekken met de eigen spelers gestart. Verwacht wordt dat de meeste spelers zullen blijven, maar het lijkt er ook op dat het ambitieuze OMS nog enkele nieuwe spelers zal aantrekken.