Dylan De Belder zit meteen in selectie van Cercle Brugge tegen Union

Cercle Brugge speelt vrijdag 11 augustus om 20.30 uur tegen Union SG. Tijdens de eerste thuiswedstrijd in het Jan Breydelstadion kan het publiek van groen-zwart al meteen kennis maken met de laatste nieuwkomer Dylan De Belder. De spits werd dinsdag als de topschutter van vorig seizoen door groen-zwart binnengehaald. Of hij aan de wedstrijd begint is niet duidelijk.

Trainer José Riga heeft voorin een ruime keuze en kan algemeen opnieuw kiezen tussen 24 spelers: Nardi, Vanbelle, Arcus, Vincent, Farias, Palun, Bruno, Buyl, Tormin, Crysan, Rodas, Cardona, Omolo, Van Damme, Mexique, Vagner, Lambot, Guillen Garcia, Robail, Vandenbussche, Gaspar, De Belder en Mercier. Vrijdag verdwijnen nog enkele namen uit die lijst. Delacourt (spierblessure), Muyumba (geraakte ligamenten) en Deschryver zijn er niet bij.

Denis Vanbecelaere werd aangeduid als scheidsrechter.

Union verloor op de eerste speeldag met 3-0 bij promovendus Beerschot-Wilrijk, Cercle won met 1-2 op het veld van degradant Westerlo.

