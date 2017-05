Doelman Mathieu Vanderschaeghe (Cercle Brugge) trekt naar KFC Mandel United

Brecht Laleman wordt volgend seizoen normaal eerste doelman bij KFC Mandel United, de club die OMS Ingelmunster (kampioen in derde amateurklasse) en KFC Izegem (tweede amateurklasse) laat samensmelten. Gauthier Schelstraete, dit jaar doublure van Dimitri Verhulst bij OMS Ingelmunster, zou de rol als stand-in gaan vervullen. Maar de jonge keeper blesseerde zich zwaar in het seizoensslot.

Mathieu Vanderschaeghe die zopas 21 is geworden wordt nu aan de A-kern toegevoegd. Vanderschaeghe kreeg zijn jeugdopleiding bij KSV Roeselare en schopte het daar tot tweede doelman. Daarna verkaste hij naar KVV Coxyde, maar verliet al snel de club wegens de moeilijkheden aldaar. Afgelopen seizoen was hij actief bij Cercle Brugge. Daar was hij derde doelman. Hij tekende nu voor één seizoen bij Mandel United.

De Izegemse doelmannen Leandro Depaepe (SCT Menen) en Olivier Djerdi (FC Gullegem) vonden al elders onderdak. Het is evenwel nog duidelijk waar de toekomst van Dimitri Verhulst, die nog een contract had bij OMS Ingelmunster dat het volgende seizoen overlapt, ligt. De Raad van Bestuur van Mandel United besliste dat hij niet kan blijven, hij mag dus elders emplooi zoeken.