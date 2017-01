Dit zijn de strafste voetballers in eerste provinciale (volgens trainers en aanvoerders)

Vorig jaar vond de eerste End of the Season-party in Kortrijk plaats, de organisatoren voorzien na de geslaagde eerste editie dit jaar op 30 april een tweede EOTS-party. En die wordt uitgebreid met de verkiezing van de speler van het jaar in tweede en derde amateurklasse en de hoogste provinciale reeks. Na de heenronde mochten trainers en kapiteins al hun stem uitbrengen. Ze mochten een stem geven aan de spelers van West-Vlaamse ploegen, behalve aan spelers van het eigen team en aan West-Vlamingen die in hun reeks buiten de provinciegrenzen spelen.

De tussenstand van eerste provinciale vind je hieronder, met Zaven Yagan voorlopig op kop voor Phil Canoot en Jeremy Brogniez. Na de terugronde kun je in Krant van West-Vlaanderen en op kw.be natuurlijk de eindstand terugvinden en lees je een verslag van het event in D-hotel in Kortrijk. Maar eerst nog enkele maanden voetballen natuurlijk...

Tussenstand eerste provinciale

1. Zaven Yagan (KSKV Zwevezele) 59, 2. Phil Canoot (KSV Oostkamp) 43, 3. Jeremy Brogniez (Sassport Boezinge) 30, 4. Aaron Bruning (KVC Wingene) 26, 5. Jan Verhelst (KSKV Zwevezele) 23, 6. Jonas Cool (KSKV Zwevezele) 17, 7. Kelian Bonny (KSV Oostkamp) en Julien Weynants (Racing Waregem) 13, 9. Victor Christiaens (Racing Waregem) 12, 10. Vincent Provoost (KSKV Zwevezele) 10, 11. Tom Denoulet (Racing Waregem) 6, 12. Nassor Haddadi Abdillahi (KWS Adinkerke) en Nick Azou (KVC Wingene) 5, 14. Niels Meert (VV Westkapelle), Marko Petrovic (KVC Wingene), Kenny Sneyaert (KVV Oostduinkerke) en Jonas Van Exem (Sassport Boezinge) 3, 18. Michael Cornelis (VV Westkapelle) 2, 19. Archil Vatcheichvili, Justin Vanbrabandt, Nils Sarrazyn (allen Sassport Boezinge), Yves Ngabu, Tim Smolders (beiden KSKV Zwevezele), Arvid Lenihan, Jasper Verheyden (beiden KSV Oostkamp), Boubou Diallo, Styn Vandeginste (beiden RC Lauwe), Zico Claeys (SVV Damme), Charly Allard (WS Lauwe) en Steven Vandeportaele (KSK Oostnieuwkerke) alles één punt.

Zo stemden de kapiteins en trainers

KSKV Zwevezele

Kapitein Tim Smolders: 1. Julien Weynants (Waregem), 2. Aaron Bruning (Wingene), 3. Arvid Lenihan (Oostkamp).

Trainer Henk Houwaart: 1. Julien Weynants (Waregem), 2. Kelian Bonny (Oostkamp), 3. Tom Denoulet (Waregem).

KVC Wingene

Kapitein James Lahousse: 1. Jan Verhelst (Zwevezele), 2. Jeremy Brogniez (Boezinge), 3. Victor Christiaens (Waregem).

Trainer Angelo Paravizinni: 1. Jeremy Brogniez (Boezinge), Jan Verhelst (Zwevezele), 3. Kelian Bonny (Oostkamp).

White Star Lauwe

Kapitein Klaas Hellebaut: 1. Zaven Yagan (Zwevezele), 2. Kelian Bonny (Oostkamp), 3. Aaron Bruning (Wingene).

Trainer Pascal Mestdagh: 1. Jan Verhelst (Zwevezele), 2. Kelian Bonny (Oostkamp), 3. Aaron Bruning (Wingene).

KVV Oostduinkerke

Kapitein Joren Vanlerberghe: 1. Phil Canoot (Oostkamp), 2. Jeremy Brogniez (Boezinge), 3. Jan Verhelst (Zwevezele).

Trainer Kurt Bataille: 1. Zaven Yagan (Zwevezele), 2. Jonas Cool (Zwevezele), 3. Jan Verhelst (Zwevezele).

Sassport Boezinge

Kapitein Brecht Verstraete: 1. Zaven Yagan (Zwevezele), 2. Phil Canoot (Oostkamp), 3. Boubou Diallo (RC Lauwe).

Trainer Geert Broeckaert: 1. Aaron Bruning (Wingene), 2. Phil Canoot (Oostkamp), 3. Tim Smolders (Zwevezele).

KSV Oostkamp

Kapitein Olivier Verwilst: 1. Jonas Cool (Zwevezele), 2. Zaven Yagan (Zwevezele), 3. Zico Claeys (Damme).

Trainer Dieter Lauwers: 1. Zaven Yagan (Zwevezele), 2. Jonas Cool (Zwevezele), 3. Aaron Bruning (Wingene).

VV Westkapelle

Kapitein Senne Decloedt: 1. Aaron Bruning (Wingene), 2. Zaven Yagan (Zwevezele), 3. Jeremy Brogniez (Boezinge).

Trainer Björn Cool: 1. Zaven Yagan (Zwevezele), 2. Jeremy Brogniez (Boezinge), 3. Phil Canoot (Oostkamp).

SC Wielsbeke

Kapitein Ben Mestdag: 1. Aaron Bruning (Wingene), 2. Jeremy Brogniez (Boezinge), 3. Justin Vanbrabandt (Boezinge).

Trainer Jan Verhoeyen: 1. Jeremy Brogniez (Boezinge), 2. Aaron Bruning (Wingene), 3. Michael Cornelis (Westkapelle).

Racing Waregem

Kapitein Julien Weynants: 1. Zaven Yagan (Zwevezele), 2. Phil Canoot (Oostkamp), 3. Aaron Bruning (Wingene).

Trainer Nico Cottenier: Nick Azou (Wingene), 2. Zaven Yagan (Zwevezele), 3. Nils Sarrazyn (Boezinge).

Racing Lauwe

Kapitein Vincent Windels: 1. Phil Canoot (Oostkamp), 2. Jan Verhelst (Zwevezele), 3. Yves Ngabu (Zwevezele).

Trainer Philippe Breyne: 1. Jan Verhelst (Zwevezele), 2. Phil Canoot (Oostkamp), 3. Archil Vatcheichvili (Boezinge).

SVD Kortemark

Kapitein Philippe Maertens: 1. Jonas Cool (Zwevezele), 2. Kenny Sneyaert (Oostduinkerke), 3. Steven Vandeportaele (Oostnieuwkerke).

Trainer Chris Delheye: 1. Zaven Yagan (Zwevezele), 2. Jonas Van Exem (Boezinge), 3. Victor Christiaens (Waregem).

SK Eernegem

Kapitein Andrew Bultijnck: 1. Phil Canoot (Oostkamp), 2. Victor Christiaens (Waregem), 3. Charly Allard (WS Lauwe).

Trainer Alain Vanhegen: 1. Vincent Provoost (Zwevezele), 2. Victor Christiaens (Waregem), 3. Zaven Yagan (Zwevezele).

KSV Rumbeke

Kapitein Steve Mollij: 1. Phil Canoot (Oostkamp), 2. Zaven Yagan (Zwevezele), 3. Aaron Bruning (Wingene).

Trainer Philip Mercier: 1. Phil Canoot (Oostkamp), 2. Zaven Yagan (Zwevezele), 3. Jasper Verheyden (Oostkamp).

SVV Damme

Kapitein Bram Vandenbussche: 1. Nassor Haddadi Abdillahi (Adinkerke), 2. Julien Weynants (Waregem), 3. Jeremy Brogniez (Boezinge).

Trainer Frank Bruyneel: 1. Jeremy Brogniez (Boezinge), 2. Zaven Yagan (Zwevezele), 3. Michael Cornelis (Westkapelle).

KSK Oostnieuwkerke

Kapitein Bjorn Vroman: 1. Vincent Provoost (Zwevezele), 2. Victor Christiaens (Waregem), 3. Jonas Cool (Zwevezele).

Trainer Jeffry Verhoeven: 1. Phil Canoot (Oostkamp), 2. Kelian Bonny (Oostkamp), 3. Victor Christiaens (Waregem).

KWS Adinkerke

Kapitein Pirmin Verhelst: 1. Tom Denoulet (Waregem), 2. Niels Meert (Westkapelle), 3. Styn Vandeginste (RC Lauwe).

Trainer Bruno Harteel: 1. Zaven Yagan (Zwevezele), 2. Marko Petrovic (Wingene), 3. Jeremy Brogniez (Boezinge).

Keuzes en tussenstand derde amateurklasse

De trainers...

Lieven Gevaert (Ingelmunster): 1. Kevin Pollet (Dikkelvenne), 2. Tim Van Den Bogaerde (Wervik), 3. Michael Vermeersch (Wervik), 4. Tom Deman (Vlamertinge), 5. Michel Ternest (Vlamertinge).

Fanny Schamp (Vlamertinge):

1. Thor Laleman (Ingelmunster), 2. Tim Van Den Bogaerde (Wervik), 3. Jasper Beyens (Ingelmunster), 4. Dimitri Verhulst (Ingelmunster), 5. Frederic Fleurman (Wervik).

Maxim Vandamme (Wervik):

1. Jasper Beyens (Ingelmunster), 2. Vince Geryl (Ingelmunster), 3. Aurélien Lecaillier (Ingelmunster), 4. Yannick Cannaert (Vlamertinge), 5. Maxime Vansteenkiste (Vlamertinge).

Peter Devos (Wetteren): 1. Jasper Beyens (Ingelmunster), 2. Vince Geryl (Ingelmunster), 3. Tim Van Den Bogaerde (Wervik), 4. Dimitri Verhulst (Ingelmunster), 5. Nicolas Mulliez (Ingelmunster).

De kapiteins...

Dimitri Verhulst (OMS Ingelmunster): 1. Tim Van Den Bogaerde (Wervik), 2. Frederic Fleurman (Wervik), 3. Kevin Pollet (Dikkelvenne), 4. Monssef Znagui (Wervik), 5. Tom Deman (Vlamertinge).

Kevin Pecqueux (Vlamertinge):

1. Tim Van Den Bogaerde (Wervik), 2. Frederic Fleurman (Wervik), 3. Jonas Vandermarliere (Ingelmunster), 4. Monssef Znagui (Wervik), 5. Aurélien Lecaillier (Ingelmunster).

Frederic Fleurman (Wervik):

1. Yannick Cannaert (Vlamertinge), 2. Thor Laleman (Ingelmunster), 3. Tom Deman (Vlamertinge), 4. Vince Geryl (Ingelmunster), 5. Frederic Declercq (Ingelmunster).

De tussenstand in derde amateurklasse:

1. Tim Van Den Bogaerde (Wervik) 21 punten, 2. Jasper Beyens (Ingelmunster) 13, 3. Vince Geryl (Ingelmunster) 10, 4. Thor Laleman (Ingelmunster) en Frederic Fleurman (Wervik) 9, 6. Kevin Pollet (Dikkelvenne) 8, 7. Yannick Cannaert (Vlamertinge) 7, 8. Tom Deman (Vlamertinge) 6, 9. Aurelien Lecaillier (Ingelmunster), 10. Dimtri Verhulst (Ingelmunster) en Monssef Znagui (Wervik) 4, 12. Michael Vermeersch (Wervik) en Jonas Vandermarliere (Ingelmunster) 3, 14. Michel Ternest (Vlamertinge), Maxime Vansteenkiste (Vlamertinge), Nicolas Mulliez (Ingelmunster), Frederic Declercq (Ingelmunster).

Keuzes in tweede amateurklasse

De trainers...

Yves Van Borm (R. Knokke FC): 1. Sofiane Oumedjeber, 2. Dylan Descheemaecker (RC Harelbeke), 3. Dylan Ollevier (KM Torhout).

Danny Lavens (Winkel Sport): 1. Nicholas Tamsin (R. Knokke FC), 2. Dylan Descheemaecker (RC Harelbeke), 3. Tjendo De Cuyper (R. Knokke FC).

Allan Deschodt (KM Torhout): 1. Tjendo De Cuyper (R. Knokke FC), 2. Sofiane Oumedjeber (KFC Izegem), 3. Karel Ternier (KVK Westhoek).

Didier Degomme (RC Harelbeke): 1. Simon Savaete (R. Knokke FC), 2. Karel Ternier (KVK Westhoek), 3. Jesse Mputu (KM Torhout).

Bruno Debo (KFC Izegem): 1. Karel Ternier (KVK Westhoek), 2. Alessio Staelens (R. Knokke FC), 3. Dylan Descheemaecker (RC Harelbeke).

Bart Mauroo (KVK Westhoek): 1. Simon Savaete (R. Knokke FC), 2. Dylan Descheemaeker (RC Harelbeke), 3. Sofiane Oumedjeber (KFC Izegem).

Dirk Azou (FC Gullegem): 1. Karel Ternier (KVK Westhoek), 2. Alessio Staelens (R. Knokke FC), 3. Gwenny Opbrouck (KFC Izegem).

Pascal Verriest (SCT Menen): 1. Tjendo De Cuyper (R. Knokke FC), 2. Dylan Descheemaecker (RC Harelbeke), 3. Felix Reuse (Winkel Sport).

De kapiteins...

Mike Maljers (R. Knokke FC): 1. Dylan Descheemaecker (RC Harelbeke), 2. Sofiane Oumedjeber (KFC Izegem), 3. Benjamin Lutun (Wiinkel Sport).

Gunther Vanaudenaerde (Winkel Sport): 1. Nicholas Tamsin (R. Knokke FC), 2. Bram Paepe (R. Knokke FC), Alessio Staelens (R. Knokke FC).

Bjorn Vandaele (KM Torhout): 1. Gwenny Opbrouck (KFC Izegem), 2. Karel Ternier (KVK Westhoek), 3. Tjendo De Cuyper (R. Knokke FC).

Pieter Merlier (RC Harelbeke): 1. Simon Savaete (R. Knokke FC), 2. Benjamin Lutun (Winkel Sport), 3. Jorgo Waeghe (R. Knokke FC).

Stijn De Deygere (KFC Izegem): 1. Dylan Descheemaecker (RC Harelbeke), 2. Sven Dhoest (Winkel Sport), 3. Bram Paepe (R. Knokke FC).

Yannick Euvrard (KVK Westhoek): 1. Alessio Staelens (R. Knokke FC), 2. Sofiane Oumedjeber (KFC Izegem), 3. Benjamin Lutun (Winkel Sport).

Yoeri Flederick (FC Gullegem): 1. Nicholas Tamsin (R. Knokke FC), 2. Bjorn Vandaele (KM Torhout), 3. Arne Vanneste (RC Harelbeke).

Rob Claeys (SCT Menen): 1. Dylan Descheemaecker (RC Harelbeke), 2. Sofiane Oumedjeber (KFC Izegem), 3. Felix Reuse (Winkel Sport).

Dylan Descheemaecker met kop en schouders

Dylan Descheemaecker is na de eerste stemronde de leider in het EOTS-referendum. Hij heeft nu al een riante voorsprong op de nummer twee, Sofiane Oumedjeber van KFC Izegem en nummer drie Karel Ternier van KVK Westhoek.

Tussenstand : 1. Dylan Descheemaecker (Harelbeke) 29 punten, 2. Sofiane Oumedjeber (Izegem) 18, 3. Karel Ternier (Westhoek) 17, 4. Nicholas Tamsin en Simon Savaete (beiden Knokke) 15, 6. Tjendo De Cuyper en Alessio Staelens (beiden Knokke) 12, 8. Gwenny Opbrouck (Izegem) 6, 9. Bram Paepe (Knokke) en Benjamin Lutun (Winkel) 4, 11. Sven Dhoest (Winkel) en Bjorn Vandaele (Torhout) 3, 13. Felix Reuse (Winkel) 2, Arne Vanneste (Harelbeke), Jorgo Waeghe (Knokke), Dylan Ollevier en Jesse Mputu (beiden Torhout) allen één punt.

(RED)