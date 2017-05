Diede Lemey genomineerd voor Doelvrouw van het Jaar

Op zondag 4 juni vindt in het Thermae Palace in Oostende de derde editie van The Sparkle plaats, zeg maar de vrouwelijke variant van de Gouden Schoen. Er worden trofeeën uitgereikt aan de beste Belgische vrouwelijke voetbalspeelsters van het seizoen 2016-2017 uit de Superleague. Enkel in de categorie 'Doelvrouw van het Jaar' is een West-Vlaamse genomineerd: Diede Lemey is al jarenlang het sluitstuk van RSC Anderlecht. Zij neemt het op tegen Lisa Lichtfus van kampioen Standard Fémina en Lynn Senaeve van KSK Heist voor de Trofee Jean-Marie Pfaff, zoals de prijs officieel heet. In de categorie Speelster van het Jaar gaat de prijs naar Imke Courtois (Standard), Lien Mermans (KRC Genk) of Stephanie Suenens (KSK Heist).