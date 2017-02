Dejaegere en Dendoncker vieren mee in overwinningen van Gent en Anderlecht

Handzamenaar Brecht Dejaegere maakte de 90 minuten vol bij de Buffalo's, Leander Dendoncker uit Passendale deed hetzelfde bij paars-wit. Bij Racing Genk, dat op het veld van het Roemeense Astra Giurgiu 2-2 gelijk ging spelen, mocht Thomas Buffel in de slotfase invallen. Nicolas Lombaerts tot slot bleef de hele wedstrijd op de bank bij zijn Russische werkgever Zenit.

Jarige Hein glundert

"Mijn elftal heeft opnieuw met lef gespeeld", zo reageerde AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck donderdag na afloop van de 1-0 zege tegen Tottenham Hotspur in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. De Lauwse coach van de Buffalo's, die donderdag zijn 53e verjaardag vierde, had woensdag gewaarschuwd dat zijn team absoluut individuele fouten moest vermijden om een resultaat neer te zetten.

"Dit was opnieuw het betere AA Gent. We gaven geen geschenken weg, zoals we dit seizoen vaak gedaan hebben in de competitie", aldus een glunderende Vanhaezebrouck. "We speelden zoals ik gehoopt had. We waren niet bang om het spel te maken, wat niet eenvoudig is tegen een team als Tottenham. Het was dan ook een deugddoende partij, die verschillende spelers weer vertrouwen heeft gegeven."

Lombaerts: "Afscheid beginnen nemen"

Nicolas Lombaerts zag zijn ploeg dus ten onder gaan tegen een sterker Anderlecht. "We waren niet goed vanavond", gaf hij nadien toe. "We brachten te weinig op het vlak van fysiek en pure kwaliteit. Maar sinds december hadden we nog geen enkele wedstrijd gespeeld. In de terugwedstrijd zullen we geconcentreerd moeten zijn, want alles blijft mogelijk. Zeker bij vriestemperaturen is het voor niemand een cadeau om bij ons te komen voetballen."

Intussen is hij aan zijn laatste maanden bij Sint-Petersburg toe en dat beseft hij. "Ik speel intussen tien jaar bij deze club. Er resten me nog drie maanden om daar van iedereen afscheid te nemen."

(Belga)