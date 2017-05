David Carpels is nieuwe jeugdmanager bij Cercle Brugge

David Carpels (55) uit Assebroek beschikt over een Uefa A- diploma met een geldige licentie en wordt komend seizoen de nieuwe jeugdmanager bij Cercle Brugge.

Carpels was dit seizoen trainer van de U17 en neemt met een nieuwe visie het jeugdmanagement op zich. De Bruggeling is al jaren op Cercle actief, veelal als jeugdtrainer. Tussen 2013 en 2015 verzorgde hij videoanalyses van de jeugdwedstrijden. Er zijn volgens hem vier belangrijke pijlers. "Proberen te zorgen voor een goede communicatie, met de komst van AS Monaco mogen we ambitieus zijn, we streven naar een goede uitstraling en we willen vooral de familiale sfeer behouden."

De nieuwe jeugdmanager heeft nu als eerste taak om een groot aantal jeugdtrainers binnen te halen, want die zijn er in alle leeftijdscategorieën nodig.

Het is verder de bedoeling van Cercle Brugge om de licentie elite jeugd B binnen te halen. Normaal is er daar vrijdag uitsluitsel over. Door de overname van AS Monaco streeft groen- zwart ernaar om in de toekomst de licentie elite jeugd A te bekomen. "Dat vergt heel wat investeringen en ingrepen binnen de organisatie", zegt Piet D'Hooghe als voorzitter van de vzw Cercle Brugge die de jeugd behartigt. "We zijn van plan om dit tegen het einde van juni 2018 volledig rond te hebben. We zouden dan na volgend seizoen naar een licentie elite A kunnen toe werken, voor de voetbalcompetitie 2018-2019."

(ACR)