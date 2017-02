Dai Xiu Li Hawken (China) laat KSV Roeselare toe heel competitieve kern samen te stellen

"Het water stond ons al heel lang tot aan de lippen, " zegt CEO Johan Plancke. "Ondanks het harde werk van de voorbije jaren met ons team, kwamen we sportief nauwelijks vooruit. Vorig jaar konden we slechts nadat WS Brussels terecht geen licentie kreeg, ons van een plaats verzekeren bij de profclubs in 1B. We waren al van voor het vorige seizoen in onderhandeling, maar de zaak kon slechts officieel tot stand komen nadat we zeker waren van die plaats in 1B."

"Over concrete cijfers en bedragen kunnen we in samenspraak met mevrouw Xiu Li niet spreken. Wel kan ik mededelen dat de club volledig schuldenvrij is en de zakenvrouw ons een bedrag ter beschikking stelde om een heel competitieve kern samen te stellen, zodat we weer op de kaart konden staan. Het gaat hier dus wel om een individuele investeerder."

Naast de Chinese club en Roeselare wil zij nog eigenaar worden van een derde club, in Engeland

Dai Xiu Li is samen met haar broer eigenaar van een Chinese tweedeklasser. Zij is de hoofdaandeelhouder van de Renhe Commercial Group en Holdings, actief in het bouwen van buildings, eigenaar van vele shoppingcenters in haar geboorteland en hoofdaandeelhouder in de grootste Chinese firma van militair luchtweer afweermateriaal. Zij is superrijk en staat op de wereldlijst van de billionaires. Zij is samen met haar zoon Dai Bin (23),een verwoed voetbalfan. Naast de Chinese club en Roeselare wil zij nog eigenaar worden van een derde club en dat in Engeland. Zij legt de sportieve werking van de club volledig in handen van CEO Plancke en zijn team. Over welk bedrag zij investeert, wat de winst is voor haar, wordt niet gecommuniceerd, zegt de CEO. Onze bedoeling is door haar inbreng op korte termijn weer naar eerste klasse te kunnen promoveren, mogelijk lukt dit al dit seizoen via de finalewedstrijden."

(FBR)