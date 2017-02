Daan Debouver (SK Deinze) nieuwste aanwinst voor FC Gullegem

Daan Debouver kreeg zijn jeugdopleiding bij Club Brugge. Daarna ging hij bij RC Mechelen aan de slag en haalde toen ook de nationale media toen hij mocht aantreden in de achtste finale van de Beker van België tegen Anderlecht.

Debouver koos daarna voor SK Deinze, dat nu in de eerste amateurklasse speelt. Ook Pascal De Vreese, die de beloften van SK Deinze onder zijn hoede had en volgend jaar in opvolging van Dirk Azou de hoofdtrainer wordt bij FC Gullegem, kende Debouver dus goed. Eerder al werd ook al Louis Coetsier van SK Deinze naar De Poezelhoek gehaald.

(WVS)