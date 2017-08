Croky Cup: Fanny Schamp zet met Rac. Lauwe ex-ploeg SK Vlamertinge een ferme hak

In de eerste ronde van de Beker van België kwamen de West-Vlaamse teams uit de derde amateurklasse en de ploegen die zich vorig jaar wisten te plaatsen via de Beker van West-Vlaanderen in actie. Ook wat lagere provincialers dus. Brielen moest logischerwijs zijn meerdere erkennen in SCT Menen. Westrozebeke voetbalde goed mee bij Peruwelz, maar kreeg er toch zes om de oren.

Ook heel wat eersteprovincialers kwamen in actie. WS Lauwe, dat zopas nog een trainerswissel doorvoerde, ging thuis onderuit tegen Havinnes, een tweedeprovincialer uit Henegouwen. Dirk Azou, die de ontslagen Pascal Mestdagh, opvolgde had wel kopzorgen, hij raakte nauwelijks aan 15 spelers. Daarom werd ook de oefenmatch van komende dinsdag tegen FC Gullegem, de ex-ploeg van Azou overigens, afgelast.

SV Rumbeke ging onderuit bij Doornik, RC Lauwe zorgde dan weer voor een verrassing door SK Vlamertinge met 0-3 te verslaan. Bij Lauwe staat Fanny Schamp aan het roer, vorig jaar was die nog actief bij Vlamertinge.

VC Wingene debuteert straks in de derde amateurklasse. Het nam vrij makkelijk afstand van de Oost-Vlaamse eersteprovincialer SK Berlare, een ploeg met een recent verleden in de nationale reeksen. Buur KSKV Zwevezele ging met 0-3 winnen bij Estaimbourg, een team uit tweede provinciale Henegouwen.

Op de eerste speeldag ontvangt Zwevezele straks SC Blankenberge dat kampioen speelde in tweede provinciale. En dan houdt het best Gianni Longueville in de gaten. De topschutter van vorig jaar besliste het pleit in het voordeel van de kustploeg bij de 0-2 zege op FC Varsenare, dat via de eindronde ook de promotie maakte naar eerste provinciale.

Opvallend ruime zege ook van VV Westkapelle tegen SC Dikkelvenne uit de derde amateurklasse. De eersteprovincialer die vorig jaar ook de interprovinciale eindronde betwistte, won met forfaitcijfers.

SC Wielsbeke verloor na strafschoppen bij Beloeil, SV Oostkamp nam de maat van Aalter na het nemen van elfmeters. Het hyperambitieuze SK Oostnieuwkerke won de derby van SVD Kortemark, Rac. Waregem kende geen moeite bij Taintignies. VV Oostduinkerke had aan één doelpunt genoeg bij Harchies en E. Wervik deed zijn plicht tegen SK Eernegem.

FC Poperinge, dat als kampioen uit de B-reeks pas promoveerde naar eerste provinciale, moest het onderspit delven in de derby tegen Sassport Boezinge.

Uitslagen van West-Vlaamse ploegen

RFC Doornik - Rumbeke SV 2-0

E. Wervik - Eernegem 4-0

SK Vlamertinge - RC Lauwe 0-3

Brielen Sport - SCT Menen 0-4

US Beloeil - Wielsbeke 1-1 (5/4)

AC Estaimbourg - KSKV Zwevezele 0-3

WS Lauwe - ASC Havinnes 0-1

FC Poperinge - Sassport Boezinge 2-4

CS Taintignies - Racing Waregem 0-6

SK Oostnieuwkerke - SVD Kortemark 2-0

Harchies-Bernissart - VV Oostduinkerke 0-1

Peruwelz FC - SK Westrozebeke 6-0

VV Westkapelle - SC Dikkelvenne 5-0

VC Wingene - SK Berlare 5-0

SV Oostkamp - Eendracht Aalter 0-0 (6/5)

FC Varsenare - SC Blankenberge 0-2

Volgende ronde

De tweede ronde wordt in principe op zondag 6 augustus om 16 uur gespeeld. Sommige ploegen verplaatsen die wedstrijd wel nog van uur of dag.

Meest opvallende affiche is misschien wel Rac. Lauwe dat het legendarische FC Luik, ondertussen spelend in de Waalse tweede amateurklasse, mag ontvangen. Ook de West-Vlaamse ploegen uit de tweede amateurklasse stappen nu in het bekerverhaal. KM Torhout en FC Gullegem mogen thuis spelen, maar zowel voor Winkel Sport, KFC Mandel United, KVK Westhoek als Rac. Harelbeke staat een (verre) Waalse verplaatsing op het programma. Ook SK Oostnieuwkerke mag naar Borgworm (Waremme) in de provincie Luik. E. Wervik mag naar de provincie Luik om Bertrix partij te geven.

Rac. Lauwe - FC Luik

Zwarte Leeuw - Rac. Waregem

Habay - KVK Westhoek

Walhain - VV Westkapelle

Aywaille - KFC Mandel United

FC Gullegem - Wellin

Chastre - Rac. Harelbeke

Borgworm - SK Oostnieuwkerke

KM Torhout - RUS Assesse

SCT Menen - Vosselaar

SC Blankenberge - KSV Temse

Sint-Lenaarts - Sassp. Boezinge

Oostduinkerke - Pont-à-Celles Buzet

KSKV Zwevezele - Hoepertingen

Bertrix - E. Wervik

Wingene - Heur

Oostkamp - Dison

Wezet - Winkel Sp.