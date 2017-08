Courtreize wint eerste Bissegemse Kristal Cup

De allereerste editie van de Kristal Cup, een voetbaltornooi voor fanionploegen, vond plaats in Bissegem. Zes teams namen deel. De finale werd gespeeld door Davidsfonds en Courtreize.

Coutreize begon goed aan de wedstrijd, maar het missen van twee strafschoppen in de eerste helft en een open doelkans op de paal in de tweede helft kwam hen duur te staan. Na de pauze scoorde Courtreize twee keer op de counter. In de slotfase drukte Davidsfonds nog, maar het resultaat wijzigde niet meer.

Blue Boys versloeg studax Bissegem met 2-1 en werd derde, SK Marke was in de finale voor plaats 5 en 6 met 4-0 te sterk voor een verdienstelijk All Star Team. (CDW-foto LLV)