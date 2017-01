Zweedse spits is tweede wintertransfer van Club Brugge

Nadat Club Brugge dinsdag al doelman Ethan Horvath vastlegde, is nu ook de tweede wintertransfer een feit. De Belgische landskampioen bereikte een akkoord met CSKA Moskou en betaalt zo'n 1 miljoen euro voor Carlos Strandberg. De 21-jarige Zweed met roots in Mozambique was sinds 2015 aan de slag bij de Russische topclub, maar werd achtereenvolgens uitgeleend aan FK Oeral en AIK in zijn thuisland. Dit seizoen scoorde hij twee keer in zes competitiewedstrijden voor CSKA en stond hij onder andere in de basis tijdens de Champions Leaguewedstrijd tegen AS Monaco.

"Carlos Strandberg werd al langer gevolgd door de Brugse scouts", klinkt het op de website van blauw-zwart. "De Zweedse belofteninternational zal mee afreizen op stage naar het Spaanse Sotogrande om daar kennis te maken met zijn ploegmaats en de staf. Na de stage wordt in functie van de omstandigheden bekeken of Strandberg een half seizoen uitgeleend wordt of bij de selectie blijft."

(KPL)