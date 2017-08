Zulte Waregem en Club Brugge bikkelen om leidersplaats op de derde speeldag

Bekerwinnaar Zulte Waregem en vicekampioen Club Brugge openen vrijdagavond (20u30 in het Regenboogstadion) de derde speeldag in de Jupiler Pro League met een duel waarin de leidersplaats in de hoogste klasse op het spel staat.