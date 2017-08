Werkvergunning van Izquierdo is goedgekeurd, transfer naar Brighton wordt definitief

José Izquierdo kwam in de zomer van 2014 naar Club Brugge, dat hem weghaalde uit de Colombiaanse competitie. Hij won met blauwzwart de beker (2015), de titel (2016) en de Supercup (2016). Begin februari kreeg de kwieke winger de Gouden Schoen 2016. Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor Club in de Champions League-voorronde tegen het Turkse Basaksehir. In de eerste twee competitiematchen van het nieuwe seizoen kwam de Colombiaan niet in actie voor Club. Bij Brighton & Hove Albion wordt Izquierdo herenigd met doelman Mathew Ryan. Ook Anthony Knockaert (ex-Standard) is er aan de slag.