VIDEO Supporters ontwerpen nieuw shirt van Club Brugge

Club Brugge speelde de voorbije jaren in shirts van Nike, maar vanaf volgend seizoen gaat blauw-zwart in zee met het Italiaanse Macron. Eén van de zaken die de doorslag gaf in die keuze, was het feit dat Club zélf zijn shirts zou mogen ontwerpen. Daarvoor doet de vicekampioen nu een beroep op zijn supporters. Op woensdag 7 juni worden de nieuwe shirts voor het seizoen 2017-2018 officieel voorgesteld aan pers en publiek. In onderstaande video die Club Brugge vandaag lanceerde, laten twee supporters alvast hun inspiratie de vrije loop.