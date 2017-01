VIDEO Club Brugge trekt deze jonge Amerikaanse doelman aan

Horvath (21) speelt sinds 2013 voor het Noorse Molde FK. De rijzige doelman (1m94) werd al op zijn twintigste vaste doelman bij de Noorse topclub. Met Molde deed de Amerikaan ruime Europese ervaring op. Zo werd hij 'Man van de match' tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Ajax, wat hem een plaatsje opleverde in het UEFA Europa League Team of the Week.

Ethan Horvath is de vaste doelman van de Amerikaanse nationale jeugdteams en haalde ook al een cap voor de A-ploeg onder voormalig bondscoach Jurgen Klinsmann. Horvath tekent voor 4,5 jaar bij Club Brugge en sluit aan op stage in het Spaanse Sotogrande.

In een videoboodschap stelt hij zich alvast voor aan de supporters.