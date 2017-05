Preud'homme heeft beslissing gemaakt, maar houdt die nog even achter

Zelf weet Michel Preud'homme wel al of hij al dan niet doorgaat als trainer van Club Brugge. Op de persconferentie na Club-AA Gent stelde hij eerst te overleggen met het bestuur. Daarna maakt de club de beslissing bekend. "Er zijn afspraken gemaakt met Club Brugge, en daar wil ik mij aan houden", vertelde hij na de match. "Morgen krijgen de spelers van mij hun programma en daarna ga ik met het bestuur samenzitten om het voorbije seizoen te evalueren."

De beslissing over het aanblijven van Preud'homme zal in de loop van volgende week gecommuniceerd worden. Of dat meteen op maandag zal gebeuren of later op de week is niet duidelijk. De flamboyante ex-doelman liet alvast niet in zijn kaarten kijken. "Ik maak op het einde van het seizoen altijd de balans op dus mijn slotwoord hier vandaag hoeft niet per se een afscheid te zijn. En ik heb ook de supporters een laatste keer bedankt voor hun steun. Iets wat ik ook elk seizoen doe."

(OV)