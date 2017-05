Philippe Clement verlaat Club en debuteert als hoofdcoach bij Waasland-Beveren

"We hebben pas recent voor het eerst contact gehad, maar ik had meteen het gevoel dat we op dezelfde lijn zaten", vertelde Clement woensdag bij zijn voorstelling. Met wie hij zich in zijn technische staf zal omringen, is nog niet bekend.

De 43-jarige Clement nam maandag afscheid als assistent-coach bij vicekampioen Club Brugge en volgt in Beveren Cedomir Janevski op. De 55-jarige Macedoniër slaagde erin Waasland-Beveren in eerste klasse te houden, maar eind april liet de club plots weten dat de wegen tussen club en coach zouden scheiden na de competitie 'wegens verschillende toekomstvisies'. Onder Janevski eindigde Waasland-Beveren als dertiende in de reguliere competitie met 27 punten, vier punten meer dan degradant Westerlo. In groep A van Play-off II werd de Wase club derde (op zes) met 15 op 30.

Voor Philippe Clement wordt het de eerste uitdaging als hoofdtrainer. Sinds 2011 was hij actief als trainer bij Club Brugge: eerst als beloftentrainer en nadien als assistent. Het grootste gedeelte van zijn periode als assistent bracht hij door onder Michel Preud'homme, die eveneens de club verliet. Clement was in de loop van het seizoen een van de kandidaten om Preud'homme op te volgen bij Club Brugge, maar dat ging uiteindelijk niet door. "Het hoofdstuk Club Brugge is nu afgesloten voor mij, al zal ik Club altijd in mijn hart dragen na al die jaren. Ik kijk uit naar deze nieuwe stap en wil van Waasland-Beveren eerst een stabiele middenmoter maken om vervolgens hopelijk nog verder door te groeien. Ik zal met de middelen die er zijn zo dominant en aanvallend mogelijk voetbal proberen te brengen, maar besef dat het bij momenten realistischer zal moeten."

