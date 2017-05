Emmanuel Dennis is een jeugdproduct van het Nigeriaanse Football College Abuja en speelde sinds 2016 in Oekraïne, voor de ex-ploeg van Genk-speler Malinovski. Het is een snelle, explosieve speler die op de drie aanvallende posities uit de voeten kan. Vorig seizoen was Emmanuel Bonaventure Dennis goed voor 6 doelpunten in 22 wedstrijden in de Oekraïense Premier League.

(Bron: clubbrugge.be)