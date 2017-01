Na vijf zeges op rij verliest Club Brugge nog eens van AA Gent

Club Brugge begon aan de Slag om Vlaanderen met een comfortabele voorsprong van dertien punten op de Gentenaars. De bezoekers speelden opnieuw in de vertrouwde 4-3-3 met Palacios en Cools als flankverdedigers. Voorin kwamen Vossen en Refaelov terug in de ploeg ten nadele van Wesley en Immers, die op de bank begonnen. Simons speelde zijn duizendste profwedstrijd. Bij AA Gent stonden maar liefst zeven nieuwe namen in de basis in vergelijking met afgelopen woensdag. Nieuwkomers Gigot en Kuba stonden meteen aan de aftrap. Ook Coulibaly, die nog maar net terug is van de Africa Cup, mocht aan de wedstrijd beginnen...