Michel Preud'homme zoekt oplossingen voor blessures in aanvallend compartiment

Op de wekelijkse persbabbel ging de meeste aandacht vrijdagmiddag uiteraard naar de blessures van Abdoulay Diaby en José Izquierdo. Diaby komt dit seizoen niet meer in actie en moet mogelijk zelfs geopereerd worden. Ook Izquierdo staat enkele weken aan de kant door een spierscheur. "Gisteren gebeurd op training", verklaart Preud'homme. "José had de laatste weken al wat minder getraind dan de anderen en het is nu afwachten hoe groot de schade is. Zulke zaken zijn nu eenmaal inherent aan het voetbal. Voetbal is vallen en opstaan en wij moeten nu doorgaan en oplossingen vinden met de spelers die er zijn." Ook voor Lex Immers komt de wedstrijd van zondag nog te vroeg. Claudemir trainde vrijdag wel gewoon mee en is selecteerbaar.

Doel niet bereikt

Met Jelle Vossen en Ruud Vormer heeft Club twee spelers met vier gele kaarten achter hun naam. Is Preud'homme van plan om hen zondag aan de kant te houden om zo een schorsing op de eerste speeldag van play-off 1 te vermijden? "Ik zou dat kunnen doen, maar de mogelijkheden zijn beperkt." De Brugse coach gaf ook mee dat het tussentijdse doel niet meer bereikt kan worden. Preud'homme deelt een seizoen telkens in in verschillende periodes, waarin hij een bepaald aantal punten als streefdoel stelt. "Het eerste doel hadden we niet bereikt, het tweede wel en nu is het derde ook niet meer mogelijk. Maar we willen wel nog altijd de reguliere competitie afsluiten als leider en dankzij de nederlaag van Anderlecht vorig weekend is dat ook nog steeds mogelijk."

Voorbereiding

Met Sebastien Bruzzese, Brandon Mechele en Boli Bolingoli zijn sinds Nieuwjaar drie Clubhuurlingen aan de slag bij Sint-Truiden, de volgende tegenstander van blauw-zwart. Zondag mogen zij echter niet in actie komen. "Dat is zo afgesproken met de club, maar natuurlijk volgen we hun prestaties wel van nabij." Na zondag krijgt Club voor het eerst in drie jaar eens een periode van drie weken om zich voor te bereiden op de start van de play-offs. "Maar ik had toch liever weer de bekerfinale gespeeld", aldus Preud'homme. "Maar wij zijn nu de enige club uit play-off 1 die op stage trekt. Ik geef de spelers eerst drie dagen vrij en dan begint de voorbereiding op de play-offs."