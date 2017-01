Michel Preud'homme wil goede winterstage nu ook omgezet zien in resultaten

Bij Club Brugge staan Ricardo van Rhijn en Anthony Limbombe nog een tijdje aan de kant en mogelijk kan het ook niet rekenen op Claudemir. "Hij heeft een tik op de achillespees gekregen en dat moest genaaid worden", legt Michel Preud'homme uit. "Daardoor zal hij zaterdag nog rusten en dan zullen we zien of hij fit geraakt voor de trip naar Luik. Laurens De Bock traint wel opnieuw gewoon mee. Hij heeft nog geen wedstrijdritme, maar we weten uit het verleden dat Laurens niet veel tijd nodig heeft om terug op niveau te komen." De Brugse coach ziet dan ook verschillende mogelijkheden om de afwezigheid van van Rhijn op te vangen. "Helibelton Palacios en Dion Cools kunnen daar spelen...