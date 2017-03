Michel Preud'homme toont zich geen voorstander van maandagavondvoetbal

Club Brugge kan nog steeds niet rekenen op Benoît Poulain, terwijl er achter de naam van Claudemir nog een vraagteken staat. De Braziliaan had deze week op training wat last en er wordt afgewacht hoe het evolueert. Ricardo van Rhijn maakt wel voor het eerst opnieuw kans op een selectie. "Hij komt in de buurt, maar ik had hem graag eerst een wedstrijd laten spelen met de beloften", vertelt Michel Preud'homme. "Maar die matchen worden dikwijls op een synthetisch veld gespeeld en we nemen liever geen risico's met zijn enkel."

Kwaliteit bij Genk

Met Racing Genk krijgt Club Brugge zaterdag een ploeg tegenover zich die stilaan moet rekenen op een klein mirakel om nog play-off 1 te kunnen halen. "Het verbaast mij ook dat die ploeg niet hoger gerangschikt staat, terwijl het wel in de 1/8ste finale van de Europa League zit", aldus Preud'homme. "Dat betekent toch dat we een moeilijk en rare competitie hebben in België. Genk heeft echt wel veel kwaliteiten aan boord. Voorin heeft het met Trossard en Schrijvers twee jonge talenten terug gehaald en op het middenveld is er met Pozuelo, Malinovsky en Berge ook veel kwaliteit." Club toonde ook ooit interesse in Malinovsky. "Wij waren als eerste geïnformeerd, maar we kregen te horen dat de vraagprijs 10 miljoen bedroeg", bevestigt Preud'homme.

Mathew Ryan

Voor de Bruggelingen wordt het zaterdag ook een weerzien met Mathew Ryan. De Australiër zat op een zijspoor bij Valencia en wordt door de Spaanse topclub voor een half jaar verhuurd aan Racing Genk. Ryan verklaarde eerder al dat ook Club interesse toonde. "Maar dat was voor de komst van Butelle", legt Preud'homme uit. "We zijn altijd contact blijven houden met Ryan, maar Butelle schonk ons voldoening. Dat werd nog eens bevestigd door zijn verkiezing tot Doelman van het Jaar." Over wie Preud'homme het liefst in play-off 1 ziet, heeft hij geen uitgesproken mening. "Ik weet wel dat sommige clubs iets meer kunnen tegen Club Brugge dan tegen een andere ploeg, maar wie de play-offs haalt, zal het verdiend hebben."

Maandagavondvoetbal

Door de sterke prestaties van Anderlecht, AA Gent en Racing wordt hier en daar opnieuw het idee van maandagavondvoetbal geopperd. Er wordt zelfs overwogen om het al vanaf de play-offs in te voeren, al toont Preud'homme zich geen voorstander. "Iedereen weet wat er twee jaar geleden gebeurd is (toen Club de kwartfinale van de Europa League speelde en de titel miste door vermoeidheid, red.). Wij moesten zelfs vaak al op zondagnamiddag spelen, terwijl een siesta in zo'n periode toch heel belangrijk kan zijn. Ik zal me neerleggen bij de beslissing van de Pro League, maar mijn club zal zich wel verdedigen. Zulke beslissingen moeten voor aanvang van het seizoen genomen worden. Bovendien los je het probleem hiermee niet op, want als je op maandag speelt, heb je op donderdag alweer een Europese wedstrijd. Zoals Vincent Mannaert zegt: het probleem moet structureel opgelost worden."

Dreigende schorsingen

Met José Izquierdo, Ruud Vormer en Jelle Vossen zijn er drie belangrijke spelers met vier gele kaarten achter hun naam. Zullen zij zaterdag met opzet geel pakken om zo de play-offs met een propere lei te kunnen starten? "Sinds dit seizoen begint iedereen in de play-offs opnieuw vanaf nul", weet Preud'homme. "Wij willen graag de play-offs zonder schorsingen beginnen, maar hebben tot nu toe nog nooit gerekend. Wie slim is, had die vijfde gele kaart eigenlijk al vroeger moeten pakken."