Michel Preud'homme: "Blijkbaar heerst er nervositeit in Gent"

Bij Club Brugge was men in deze wintermercato al behoorlijk actief. Met Ethan Horvath, Lex Immers, Helibelton Palacios en Carlos Strandberg trok het al vier nieuwkomers aan, al werd die laatste wel meteen uitgeleend aan Westerlo. Nu wil Michel Preud'homme er nog graag een flankaanvaller bij. Daarbij valt de naam van Tal Ben Haim, maar zijn club Maccabi Tel Aviv ligt dwars. "We willen hem graag aantrekken", aldus de Brugse coach. "Daarnaast zijn er ook nog één of twee andere opties van hetzelfde niveau, maar daarom niet hetzelfde type. Als we hem kunnen...