Ludovic Butelle (Club Brugge) valt in de prijzen als Doelman van het Jaar

Butelle streek in de winter van 2016 neer in het Jan Breydelstadion, waar ze na het vertrek van de Australiër Mathew Ryan naar Valencia met een keepersprobleem zaten. Diens vervangers Sinan Bolat en Sébastien Bruzzese voldeden immers niet en dus kreeg Butelle meteen zijn kans van Club-coach Michel Preud'homme. Het bleek een voltreffer, want de Fransman straalde vertrouwen af op zijn verdediging en leidde de Bruggelingen zo mee naar de eerste landstitel in elf jaar. In de heenronde van dit seizoen was het allemaal echter wat wisselvalliger en met het oog op de toekomst trok Club vorige maand dan ook al de Amerikaan Ethan Horvath aan.

Op de erelijst volgt hij Matz Sels op, die vorige zomer AA Gent verliet voor de Engelse tweedeklasser Newcastle United. Bij de Magpies verloor de 24-jarige Sels eind september reeds zijn plaats onder de lat. Bij de nationale ploeg behield bondscoach Roberto Martinez wel het vertrouwen in zijn derde doelman, die in de pikorde dus boven Koen Casteels blijft staan. Na een coachwissel verloor ook Casteels dit seizoen zijn plaats tussen de palen bij Wolfsburg.

(BELGA)