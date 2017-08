Lichtpunt Hans Vanaken zag mogelijkheden tegen AEK

"Ik ben toch ietwat teleurgesteld. Wij stonden het laatste half uur met een man meer en dat hebben wij niet afgestraft", wist ook Hans Vanaken.

"We kregen het speloverwicht, wat logisch is met elf tegen tien, maar de laatste beslissende pass viel nooit echt goed bij ons. In het begin van de wedstrijd kwamen we wel twee keer heel goed weg. Wij schonken AEK Athene te veel kansen om te counteren en dat werd ons bijna fataal. Volgende week gaan we met dezelfde intenties en ingesteldheid aan de wedstrijd beginnen. Wij weten hoe we AEK Athene moeten aanpakken. Maar dan hebben zij weer het thuisvoordeel. Met wat betere combinaties moet het mogelijk zijn te scoren. Concentratie is heel belangrijk. Athene en Club Brugge zijn aan elkaar gewaagd, maar we hebben de kwaliteiten om dat team opzij te zetten. Het komt er nu op aan ginds in Griekenland te scoren. Kunnen wij één kansje afmaken, dan moeten zij er al twee tegen de netten prikken."