Leider Club Brugge opent 2017 met duidelijke winst bij Standard

Op de eerste speeldag na de winterstop ging leider Club Brugge op bezoek bij Standard, dat de punten nog broodnodig heeft in de strijd om play-off 1. Beide ploegen begonnen met een driemansdefensie. Bij Club stond geen enkele nieuwkomer in de basis. Cools verving op rechts de geblesseerde van Rhijn. Engels, Poulain en Denswil vormden achterin het slot op de deur. Bij de thuisploeg stond met Mladenovic wel één wintertransfer in de basis. Op het middenveld moesten Cissé en Enoh het vertrek van Trebel opvangen, terwijl de Rouches voorin met Edmilson, Belfodil en Orlando Sa enkele goudhaantjes lope...