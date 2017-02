Kampioenenmaker Michel Preud'homme is Coach van het Jaar

Michel Preud'homme is de architect van het huidige Club Brugge en het belangrijkste personage in het succesverhaal dat de West-Vlamingen sinds enkele jaren aan het schrijven zijn. MPH loodste blauw-zwart naar Bekerwinst in 2015 en bereikte datzelfde jaar ook de kwartfinales van de Europa League. Vorig seizoen maakte hij zich onsterfelijk in het Jan Breydelstadion door de Bruggelingen de eerste landstitel sinds 2005 te bezorgen. Tijdens de zomer volgde ook winst in de Supercup tegen Standard, als revanche voor de verloren Bekerfinale van in maart.

De daaropvolgende Champions League-campagne was met een nul op achttien in de groepsfase een bijzonder mager beestje en ook aan het Bekeravontuur kwam er dit seizoen in Eupen al vroegtijdig een einde, maar met de leidersplaats in de Jupiler Pro League in handen is Club ook dit seizoen één van de topfavorieten voor de titel en laat net dat de reden zijn waarom MPH eind vorig seizoen besliste om er nog een jaar bij te doen in Brugse loondienst.

In december werd hij al gelauwerd met de Trofee Raymond Goethals, een onderscheiding voor de Belgische trainer die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid. Op de erelijst van die trofee volgde hij net als dit jaar op het gala van de Gouden Schoen Gent-coach Hein Vanhaezebrouck op.

De 58-jarige Preud'homme stapelt de individuele onderscheidingen dus op. Zo kreeg hij in 2011 toen hij coach was van FC Twente in Nederland de Rinus Michels Award. Een jaar later werd hij bij Al Shabab Saoedisch Trainer van het Jaar en kreeg hij in eigen land de Guy Thys Award. De voorbije twee seizoenen sleepte hij telkens de prijs voor de Belgische Trainer van het Jaar in de wacht. Die eer viel hem in 2008 voor de eerste keer te beurt, toen hij Standard de eerste landstitel in 25 jaar geschonken had. Op het Sportgala moest hij eind vorig jaar de trofee voor de Coach van het Jaar wel aan Roger Lespagnard, trainer van meerkampster Nafissatou Thiam, laten.

(BELGA)