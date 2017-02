José Izquierdo troeft Teodorczyk en Vormer af en wint de Gouden Schoen

De linkerwinger van landskampioen Club Brugge kreeg in de verkiezing 268 punten en haalde het zo afgescheiden van Anderlecht-aanvaller Lukasz Teodorczyk (183 punten) en zijn ploegmaat Ruud Vormer (86). Met vier prijzen werd Club de grote slokop op deze editie van de Gouden Schoen.

Voor Club is het de eerste Gouden Schoen sinds 2002, toen met Timmy Simons de huidige aanvoerder met het begeerde kleinood aan de haal ging. Izquierdo is de elfde speler in blauw-zwarte loondienst die op de erelijst van de Gouden Schoen mag pronken.

Op die erelijst volgt Izquierdo voormalig Gentenaar Sven Kums op. Voordien pakte Anderlecht liefst vier Gouden Schoenen in vijf jaar tijd. De laatste trofee voor een Standard-speler dateert van 2009, toen de Servische international Milan Jovanovic in de prijzen viel.

Izquierdo is de eerste Colombiaan op de erelijst van de Gouden Schoen, de eerste laureaat die niet over de Belgische nationaliteit bezit sinds de Congolees Dieumerci Mbokani in 2012. In de daaropvolgende jaren waren de prijzen voor Thorgan Hazard en Dennis Praet.

In navolging van AA Gent vorig jaar werd Club Brugge deze keer de grote slokop op het gala van de Gouden Schoen, met prijzen voor Michel Preud'homme (beste coach), Ludovic Butelle (beste doelman), Timmy Simons (carrièreprijs) en naast een Gouden Schoen voor Izquierdo ook nog Ruud Vormer in de top drie van de eindstand.

