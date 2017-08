José Izquierdo maakt zich op voor Premier League

De Gouden Schoen van 2016 maakt dan toch zijn langverwachte toptransfer naar het buitenland. Voor Club Brugge wordt de 25-jarige Colombiaan de duurste uitgaande transfer ooit. Brighton & Hove Albion betaalt naar verluidt 15 miljoen euro, plus wat bonussen, voor de flamboyante flankspeler. Daarmee overtreft Izquierdo ruim de 9 miljoen die Sevilla voor zijn landgenoot Carlos Bacca in 2013 betaalde.

José Izquierdo groeide de voorbije seizoenen uit tot een publiekslieveling bij Club en smaakmaker in de Belgische competitie. Hij won met blauw-zwart één keer de beker, een landstitel en de Super Cup. Bij Brighton & Hove ex-ploegmaat Mathew Ryan opnieuw tegen. Ook voormalig Standard-aanvaller Anthony Knockaert speelt voor de Engelse eersteklasser.

Werkvergunning

Izquierdo moet donderdag of vrijdag wel nog slagen voor de medische testen en van de Engelse voetbalbond (de FA) een werkvergunning krijgen. In principe moeten spelers van buiten de EU minstens 75% van de interlands met hun nationale ploeg spelen. Verwacht wordt dat Brighton & Hove zich kan beroepen op een uitzondering. Alle partijen maken zich sterk dat de transfer van 'Joske' gewoon door kan gaan.

Brighton & Hove Albion zelf bevestigde de transfer kort na de middag op haar website. De club betaalt voor de derde keer dit seizoen een recordsom. Coach Chris Hughton is verheugd met de komst van de Colombiaan. "José is iemand die we al langer volgen en er in de Belgische competitie de voorbije drie jaar bovenuit stak", reageert hij. "Met meer dan 250 wedstrijden als prof in Colombia en België, de Europa League, de Champions League en als international heeft Izquierdo een pak ervaring."