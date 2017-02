Jelle Vossen bevrijdt Club Brugge tegen een stug Charleroi

Club Brugge moest tegen Sporting Charleroi reageren na de nederlaag van vorige week in Gent. De Carolo's hebben echter de goed vorm te pakken en zetten tegen Waasland-Beveren, KV Oostende en Zulte Waregem een knappe negen op negen neer. Bij beide ploegen werd één wijziging doorgevoerd in vergelijking met vorige week. Bij Club verving De Bock de geschorste Cools, bij de bezoekers was Diandy de vervanger van de licht geblesseerde Marcq, die wel op de bank zat.

Grote misser Bedia

De thuisploeg kon in de hele eerste helft de bezoekende doelman Penneteau geen enkele keer bedreigen. Charleroi was aan de overkant wel een paar keer gevaarlijk. Net voorbij het kwartier redde Butelle met de voeten een schot van Harbaoui en op het half uur zorgde Bedia voor dé misser van het weekend. Marinos legde de bal knap terug tot bij de Ivoriaan, die de bal maar binnen te tikken had. Toch slaagde hij er nog in om het leer meters hoog in de tribune te trappen.

Veertiende van Vossen

Aan de rust bleef Palacios in de kleedkamer. Wesley was zijn vervanger en die tactische ingreep van Preud'homme leverde wel resultaat op. Club duwde Charleroi achteruit, maar verder dan wat schoten uit de tweede lijn kwam het aanvankelijk niet. Tot Vossen een kwartier voor affluiten toch - randje buitenspel - een gaatje vond in de gifgroene verdediging. De Limburger werd knap aangespeeld door Wesley en verschalkte vervolgens doelman Penneteau in de korte hoek. In de laatste tien minuten mocht aanwinst Rotariu nog debuteren, maar de 1-0 bleef wel op het bord.

Woensdag nog een feestje?

Dankzij deze zege loopt de landskampioen opnieuw een beetje uit in het klassement. De Bruggelingen tellen nu drie punten meer dan Anderlecht, dat vrijdagavond bleef steken op een 0-0-gelijkspel in Lokeren. Zulte Waregem telt zes punten minder dan blauw-zwart, maar speelt straks nog tegen AA Gent. Volgende week gaan de Bruggelingen op bezoek bij Lokeren, maar eerst is er woensdag nog de uitreiking van de Gouden Schoen. Wellicht wordt het ook daar een Brugs feestje.

Doelpunt: 72' Vossen (1-0).

Club Brugge: Butelle, Palacios (46' Wesley), Engels, Denswil, Cools, Simons, Vormer, Vanaken, Refaelov (80' Rotariu), Vossen (89' Claudemir), Izquierdo.

Sporting Charleroi: Penneteau, Desolleil, Martos, Willems (41' Boulenger), Marinos, Diandy, Baby, Hendrickx, Benavente (76' Pollet), Harbaoui, Bedia (66' Fall).

Gele kaarten: 80' Harbaoui, 87' Izquierdo.

Scheidsrechter: Bart Vertenten.