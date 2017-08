Ivan Leko neemt De Bock, Limbombe en Rotariu niet mee naar Turkije

Na het 3-3-gelijkspel van vorige week woensdag staat Club Brugge voor een lastige opdracht. Als het zich nog wil plaatsen voor de play-offfase van de Champions League moet het gaan winnen in Istanbul (of minstens 4-4 gelijk spelen). Voor de trip naar Turkije kan Ivan Leko bovendien geen beroep doen op Laurens De Bock. De Oost-Vlaming stond in de eerste twee officiële wedstrijden van dit seizoen in de basis, maar moet na een trap op de kuit enkele dagen rusten.

In tegenstelling tot afgelopen zaterdag verdwijnt ook Anthony Limbombe opnieuw uit de wedstrijdselectie. De flankaanvaller ligt niet in de bovenste schuif bij zijn trainer, die zich eerder al liet ontvallen dat Limbombe aan zijn mentaliteit moet werken. Dion Cools en Jordi Vanlerberghe stappen straks wel op het vliegtuig. Dorin Rotariu behoort - voor de derde keer al - opnieuw niet tot de selectie.

Voor Club Brugge wordt het de 299ste Europese wedstrijd. Bij kwalificatie stoot de vicekampioen door naar de vierde en laatste voorronde van het kampioenenbal. In die play-offs kan een klepper als Sevilla, Napoli of Liverpool uit de bus komen. Ook Dinamo Kiev en Ajax, als zij zich plaatsen, horen tot de potentiële tegenstanders. Indien Club over de Turkse horde struikelt, wacht het vangnet van de Europa League. De Bruggelingen gaan dan als beschermd team de trommel in bij de loting van de play-offs voor de tweede Europese beker. De wedstrijdleiding is woensdagavond in handen van de Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs. Die fluit de match in het Fatih Terimstadion op gang om 19.45 uur.

De selectie: Ethan Horvath, Guillaume Hubert, Jens Teunckens, Helibelton Palacios, Dion Cools, Bjorn Engels, Brandon Mechele, Stefano Denswil, Ahmed Touba, Timmy Simons, Marvelous Nakamba, Jordi Vanlerberghe, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Lior Refaelov, Thibault Vlietinck, Emmanuel Dennis, José Izquierdo, Abdoulay Diaby, Jelle Vossen, Jéremy Perbet.