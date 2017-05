IN BEELD Twee vrije trappen houden Club Brugge en Anderlecht in evenwicht

RSC Anderlecht zal zijn titelfeestje nog even moeten uitstellen. Club Brugge hield de Brusselaars in het eigen Jan Breydel op 1-1. Beide doelpunten vielen op vrije trap. Met het puntje schiet Club echter weinig op in de strijd om de landstitel.