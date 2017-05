Iedere Bruggeling huivert bij de gedachte dat Anderlecht kampioen kan worden op Jan Breydel

Zondag 18 april 2010. Voor Clubsupporters een dag om snel te vergeten, voor Anderlechtfans een dag die in gouden letters in de geschiedenisboeken staat. Toen pakte Anderlecht in het Jan Breydelstadion zijn dertigste landstitel. Twee jaar later pakte paars-wit nog eens tegen Club een titel, maar toen gebeurde dat in het Constant Vanden Stockstadion. Vorig seizoen nam blauw-zwart revanche door in eigen huis met 4-0 te winnen van de grote rivaal en zo elf lange jaren zonder titel ongedaan te maken. Maar zondag kunnen de Brusselaars opnieuw aan het feest zijn. Een gedachte waar ze in Brugge bij huiveren. "Niet op onze heilige grond", viel deze week bij verschillende supporters te horen. Als ook de spelers er zo over denken én hetzelfde niveau halen als in de voorbije wedstrijden tegen KV Oostende, Zulte Waregem en Charleroi, dan zal Anderlecht het zondag verduiveld moeilijk krijgen. Club Brugge is tenslotte al sinds december 2015 ongeslagen in eigen huis in competitieverband. Maar de laatste ploeg die kon winnen aan de Olympialaan was wel... Anderlecht.

Mocht Club straks naast de titel grijpen, dan moet het vooral in eigen boezem kijken

Bij de Brugse supporters die deze week de training volgden, is het geloof in een blauw-zwarte titel nog altijd aanwezig, al beseft iedereen dat het een helse opdracht wordt. Niet alleen moet daarvoor zondag gewonnen worden van de grote concurrent, Anderlecht moet in de twee resterende wedstrijden dan ook nog minstens één keer punten laten liggen. In de veronderstelling dat de Bruggelingen zelf geen steek meer laten vallen. Geen sinecure met nog een trip naar Oostende en een thuismatch tegen AA Gent voor de boeg. Mocht Club straks naast de titel grijpen, dan moet het vooral in eigen boezem kijken. Zo was er het late 2-2-gelijkspel tegen Sint-Truiden op de laatste speeldag van de reguliere competitie, waardoor Club nog de leidersplaats uit handen gaf, én er werd ook veel te slap aan play-off 1 begonnen. Dat Club na een twee op twaalf überhaupt nog kans maakt op de titel, mag een klein mirakel genoemd worden.