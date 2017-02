Hans Vanaken zet scheve situatie recht voor Club Brugge

Club Brugge moest reageren na de nederlaag van vorige week in Lokeren en Preud'homme voerde dan ook enkele wijzigingen door in zijn ploeg. Zo kreeg de Roemeense winteraanwinst Rotariu zijn eerste basisplaats, waardoor Refaelov naar de bank verhuisde. Ook Claudemir was er nog eens bij van bij de aftrap. Simons schoof een rijtje achteruit en De Bock startte op de bank. Bij Westerlo kon trainer Mathijssen geen beroep op Clubhuurling Strandberg. Westerlo moest een bedrag betalen aan Club om de Zweed te mogen opstellen, maar vond die som te hoog. Daardoor vormden Acolatse, Ganvoula en De Ceulaer het aanvallende trio.

Vanaken matchwinnaar

Westerlo begon aardig aan de wedstrijd. Eerst werd een doelpunt van Ganvoula nog terecht afgekeurd voor buitenspel, maar enkele minuten later bracht de Anderlechthuurling de Kemphanen toch op voorsprong, toen de Congolees ongehinderd mocht binnenkoppen. Club probeerde wel te reageren, maar vond verschillende keren Van Langendonck op zijn weg. Onder andere Vossen liet enkele wenkende kansen onbenut. Na de rust was Miletic dicht bij de 2-0, maar uiteindelijk was hij betrokken bij de 1-1. Een voorzet van Vanaken week af op de Westelse verdediger, waardoor doelman Van Langendonck kansloos was. Vanaken werd uiteindelijk nog helemaal de matchwinnaar, toen hij zeven minuten voor affluiten de 2-1 scoorde. In de slotfase liet Izquierdo nog een reuzenkans op een derde Brugse treffer onbenut.

Terug alleen leider

Na nederlagen in Gent en Lokeren slaagde Club er zo met veel moeite in om nog eens te winnen buitenshuis. De Belgische landskampioen komt zo opnieuw alleen aan de leiding en kan zondag vanuit de luie zetel kijken hoe concurrent Anderlecht presteert op bezoek bij KV Oostende. Voor Westerlo blijft het ondertussen angstvallig achterom kijken. Voor de Bruggelingen volgt volgende week een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem, Westerlo neemt het dan in eigen huis op tegen KVO.

Doelpunten: 16' Ganvoula (1-0), 72' Miletic (owngoal, 1-1), 83' Vanaken (1-2).

Westerlo: Van Langendonck, Miletic, Heylen, Daems, Christensen, Annys (77' Apau), Hyland, Rommens (80' Ruyssen), Acolatse, Ganvoula, De Ceulaer (65' Buyens).

Club Brugge: Butelle, Engels, Simons, Denswil, Cools (63' Immers), Claudemir, Vormer, Izquierdo, Rotariu (79' Refaelov), Vossen (63' Diaby), Vanaken.

Scheidsrechter: Jonathan Lardot.