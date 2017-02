Gouden Schoen José Izquierdo: "Ik kan de wereld nu tonen dat dromen echt uitkomen"

De linkerwinger van landskampioen Club Brugge kreeg in de verkiezing 268 punten en haalde het zo afgescheiden van Anderlecht-aanvaller Lukasz Teodorczyk (183 punten) en zijn ploegmaat Ruud Vormer (86). Met vier prijzen werd Club de grote slokop op deze editie van de Gouden Schoen. Voor Club is het de eerste Gouden Schoen sinds 2002, toen met Timmy Simons de huidige aanvoerder met het begeerde kleinood aan de haal ging. Izquierdo is de elfde speler in blauw-zwarte loondienst die op de erelijst van de Gouden Schoen mag pronken.

Op die erelijst volgt Izquierdo voormalig Gentenaar Sven Kums op. Voordien pakte Anderlecht liefst vier Gouden Schoenen in vijf jaar tijd. De laatste trofee voor een Standard-speler dateert van 2009, toen de Servische international Milan Jovanovic in de prijzen viel. Izquierdo is de eerste Colombiaan op de erelijst van de Gouden Schoen, de eerste laureaat die niet over de Belgische nationaliteit bezit sinds de Congolees Dieumerci Mbokani in 2012. In de daaropvolgende jaren waren de prijzen voor Thorgan Hazard en Dennis Praet.

De Colombiaanse linkerwinger van landskampioen en competitieleider Club Brugge stond na de eerste stemronde al met 201 punten achter zijn naam en omdat Lukasz Teodorczyk toen geen punten kon scoren, was het al snel duidelijk dat Izquierdo Club voor het eerst sinds 2002 nog eens een Gouden Schoen zou schenken. "Ik ga deze Gouden Schoen overal mee naartoe nemen. Het is de belangrijkste individuele prijs in België en zonder twijfel is dit het mooiste moment in mijn carrière. Ik kan de wereld nu tonen dat dromen echt kunnen uitkomen", vertelde de Colombiaan na het gala.

Refaelov met de glazen bol

"Voor mij persoonlijk is dit een grote eer, maar ik weet niet wat deze prijs in Colombia zal betekenen. Dit toont wel aan dat Colombiaanse spelers goed kunnen voetballen. Of het ook deuren kan openen bij de nationale ploeg, dat weet ik niet", aldus Izquierdo, die nog geen caps voor zijn vaderland op de teller heeft staan.

Bij Club ligt de rechtsvoetige linkerwinger met de genadeloze versnelling nog tot medio 2019 onder contract, maar dat neemt niet weg dat er heel wat buitenlandse belangstelling is. "Het was geen makkelijke beslissing om te blijven, maar ik heb veel geloof in het bestuur en de club. Ik ben zeker blij dat ik gebleven ben. We hebben alles in huis om voor de tweede keer op rij de titel te pakken."

Na zijn komst naar België had de op en naast het veld vinnige Colombiaan een aanpassingsperiode nodig. Izquierdo moest meermaals vrede nemen met een plaats op de bank en zag zo ook in november 2014 Lior Refaelov een hattrick maken in de Europa League-wedstrijd tegen Kopenhagen. "Ik was teleurgesteld want ik wou spelen, tonen dat ik ook veel in mijn mars had. Refaelov zag na de wedstrijd dat ik ermee zat en vertelde me dat ik niet moest wanhopen, dat ik ooit de beste speler in België zou zijn. Tweeënhalf jaar later is het zover."

