Geen Champions League voor Club Brugge na 2-0-nederlaag in Turkije

Ivan Leko voerde slechts één noodgedwongen wijziging door in vergelijking met de wedstrijd van afgelopen zaterdag op Lokeren. Touba verving op links De Bock, die niet volledig fit was. Bij de Turken van Basaksehir zagen we exact hetzelfde elftal als een week eerder in Brugge aan de aftrap.

In een eerste helft - die vooral gekenmerkt werd door bijzonder veel balbezit voor de Turken - kreeg Club Brugge al na 7 minuten het gevreesde vroege tegendoelpunt om de oren. Slecht uitverdedigen op rechts gaf Clichy de mogelijkheid om een perfecte voorzet richting Adebayor af te leveren. Hij kon volledig vrij de 1-0 tegen de touwen koppen. Turks president Erdogan was net op tijd om de openingstreffer mee te pikken.

Een reactie van blauw-zwart kwam er niet. Het was integendeel opnieuw de thuisploeg die dicht bij de 2-0 kwam. Emre draaide een corner bijna rechtstreeks in doel. Horvath was net attent genoeg om de bal voor de lijn te keren. Halfweg liet Club Brugge zijn enige wapenfeit van de eerste helft noteren. Vormer krulde een vrije trap mooi op het hoofd van Denswil, maar de bal verdween een metertje naast het Turkse doel. Vlak na het halfuur verdubbelde Basaksehir dan toch de score: Visca kon op aangeven van Adebayor de 2-0 in de korte hoek in doel schuiven. Een offensief bijzonder onmondig blauw-zwart had toen al drie doelpunten nodig om alsnog de kwalificatie af te dwingen. En het werd bijna nog erger: opnieuw Visca haalde vijf minuten voor rust verschroeiend uit vanop 30 meter. De binnenkant van de paal redde Club van de totale ondergang.

In de pauze greep Ivan Leko in door Refaelov - twee jaar geleden nog een van de uitblinkers tijdens de stuntzege bij het eveneens Turkse Besiktas - naar de kant te halen voor Vanaken. We kregen een iets evenwichtiger spelbeeld voorgeschoteld, maar echte kansen kon Club niet versieren. Het moet gezegd dat blauw-zwart ook geen meeval had, want de scheidsrechter kon voor twee lichte strafschopgevalletjes minstens één keer naar de stip gewezen hebben, maar echt aanspraak op de aansluitingstreffer maakten de bezoekers eigenlijk niet. Ook de ingevallen Diaby en Izquierdo konden de bakens niet verzetten. Basaksehir controleerde rustig verder en had via Frei en Inler zelfs nog de betere kansen. Een overwaaiend schot van Izquierdo - een van de zeldzame Brugse pogingen richting doel - en een paar afstandsschoten van thuisspeler Inler waren voetnoten in een partij die al lang beslist was.

Na de 0-4-zege in Lokeren kon Club Brugge op geen enkel moment aanspraak maken op de kwalificatie voor de play-offronde van de Champions League. Het moet nu vol aan de bak in de laatste voorronde van de Europa League. Vrijdag om 13 uur kent blauw-zwart zijn tegenstander.